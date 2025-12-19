Rendkívüli

Hatalmas magyar siker az EU-csúcson, Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba

„Az Erdélyt »román földező« Magyar kihasználja az ilyen hibákat”

Mandula Viktor
2025. 12. 19. 6:51
Mandula Viktor, Facebook : „Ha Strompová Viktória magyarnak vallja magát (márpedig annak vallja), akkor ezt köteles mindenki tiszteletben tartani. Pont. Szokatlanul nagy politikai hibát vétett, emberileg pedig bunkóságot követett el Lázár János, amikor leszlovákozta a Tisza képviselőjelöltjét, a felvidéki születésű Strompová Viktóriát. Igen, láttam én is a sárvári portálon, hogy a hölgy csak idén november 10-én tette le az állampolgári esküt, de magyarnak lenni nem pusztán állampolgárság kérdése. Aki magyarnak tartja magát, magyarul álmodik, magyarul gondolkodik, az magyar. Ezer jogos ok miatt kritizáltam és fogom is kritizálni a Tisza »pártot«, de sosem vonnám kétségbe egy felvidéki születésű magyar jelöltjük magyarságát. Azt javaslom, hogy az egyébként a Fidesz legképességesebb politikusai közé tartozó Lázár János se tegye. Ha pedig egy pillanatnyi áramszünet miatt mégis megtette, akkor mutasson emberi nagyságot azzal, hogy bocsánatot kér miatta. A jövőben pedig óvatosabban ezekkel az érzékenységet igénylő témákkal. Az Erdélyt »román földező« Magyar Péter minden ilyen ki nem kényszerített hibát könyörtelenül ki fog használni…”

