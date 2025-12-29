Az esztendő vicce verseny toronymagas győztese!

magyar péter

Újabb beismerés: A régi baloldali elit segíti Magyar Péterék programalkotását

Jeszenszky Géza egy interjúban elmondta, hogy ő és Balázs Péter, a Bajnai-kormány külügyminisztere adott külpolitikai tanácsokat a Tisza kérésére, elsősorban Ukrajna és Oroszország kapcsán.