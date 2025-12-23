Rendkívüli

„Az európai elit egy elég nagy részének szellemi állapota miatt aggódok”

„Az európai elit egy elég nagy részének szellemi állapota miatt aggódok”

Demkó Attila
2025. 12. 23. 14:44
Demkó Attila Facebook: „Oroszország olyan mocsárba került Ukrajnában, amiből aligha mászik ki évtizedekig, csak részlegesen tud győzni. Ezért egyáltalán nem aggódok az "orosz invázió" miatt, az európai elit egy elég nagy részének szellemi állapota miatt aggódok. De részlegesen győz Oroszország, sőt ez elkerülhetetlen, bár ez az EU-ban még mindig nem esett le sokaknak.”


 

