„Az európai vezetők közül neki van agya meg töke, úgy könnyű”

Ambrózy Áron
2025. 12. 14. 14:46
Ambrózy Áron, Pesti Srácok: „Az van, hogy direktben és egyenesben Ursula képtelen lett volna ennyit felhajtani a kontinensen. 210 milliárd nagyon sok, ha a saját pénzünkről van szó. Ezért kitalálták a mesebeli orosz vagyon történetét, amiért csak le kell hajolni, ráadásul úgysem fizetjük ki nekik soha, mert bunkó parasztok, meg sem érdemlik. Erre meg ki az a szőrös szívű illiberális antidemokrata, aki nemet mond? (Oké, Orbán, de az európai vezetők közül neki van agya meg töke, úgy könnyű.) Szóval erre a tervre már nem mondhattak nemet, hiszen csak az oroszok pénzét kell ellopni, nem a sajátunkat költeni. Csak egy kis rugalmasságot kértek tőlünk, továbbá elszántságot és akaratot. Ennyi belefér a nagyszerű ukrán nép kedvéért. Az más kérdés, hogy ugyanúgy mi fizetjük, csak már nem önként és dalolva, hanem a kényszer terhe mellett, hiszen a 122-es záradék kötelez minket arra, hogy helytálljunk. Különben Belgium magára marad, tönkremegy, az pedig tényleg okozna egy kisebb európai sokkot. Vicceltem, elég nagyot okozna.” 

