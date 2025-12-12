Szabó Gergő Pesti Srácok: „A demokratikus maszlag, amit kőkemény cenzúra követ, ha valaki átlát a szitán. Nem véletlen, hogy az Európai Unióból már kivált Nagy-Britanniában már tinédzsereket is elvisz a rendőrség, ha nem a hatalomnak tetsző kommenteket írnak a közösségi oldalakon. De ne feledjük a német példát sem, ahol a bűncselekményt elkövető, vagy kitoloncolásra váló migránst nem viheti el a rendőrség, ha a delikvens nem nyit nekik ajtót. Beszélhetünk arról is, hogy angol nagyvárosok utcáin ezrével térdelnek mohamedán hívők a napi akárhányadik imájukat töltendő, ilyenkor nincs mese, le kell állnia a közlekedésnek is, ám az angol zászlót tartó járókelőket, vagy a keresztény prédikátort elviszi a rendőrség. Lehetne hosszan folytatni a sort, amely már nem is meglepő senkinek, ám nem érdemes. Az önfeladás olyan méreteket öltött, amelyre már nincsenek szavak sem. Ehhez képest a brüsszeli vezetés számára az a fontos, hogy a kontinens maradék pénzét, értékét beleöntse egy vesztes háborúba, ám, ha pontosan akarunk fogalmazni, akkor nem is a háborúba, hanem az ukrán elit zsebébe, ahonnan vissza is csepeg hozzájuk néhány bőröndnyi lóvé. A velejéig romlott, demokratikus alapelveket és szabadságot harsogó, ám valójában rothadt európai vezetés teljesen lenullázta magát, ám nem hogy nem akar magába nézni, hanem másokat oktat és reguláz.”