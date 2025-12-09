Az ukrajnai háború Oroszország kiiktatásáért és Eurázsia legértékesebb területeiért zajlik

Jeszenszky Zsolt, PestiSrácok: „Ukrajna NEM a szabadságáért küzd. Hanem a vezetőiket megvásárolták, a népet pedig odadobták ágyútölteléknek a háborús héják, az a politikai-katonai komplexum, amely eldöntötte, hogy kiiktatja Oroszországot a potens geopolitikai játékosok közül, és tulajdont, de legalábbis döntő befolyást szerez Eurázsia legértékesebb területei fölött. Ez egy delírium, amiből nem mindenkit lehet kigyógyítani. De a többséget muszáj. Mert különben tényleg egy pusztító háborúban halnak majd meg a gyerekek és unokák. Persze, a Magyar Péter-szekta híveit ez nem érdekli. Ők gúnyolódnak. Meg elmagyarázzák, hogy dehogy lesz itt háború, ezzel csak a Zorbán riogat! De közben azt is elmagyarázzák, hogy ha nem védjük meg Ukrajnát, akkor jönnek tovább az oroszok, és háború lesz. Tehát riogatnak. Igen, egyik propagandamondatukkal cáfolják a másikat. De ez sem zavarja őket. Mert amikor valaki hülyeségeket beszél, és azzal szembesítik, akkor előhúzza valamelyik panelt. Oktatásegészségügy! Mészároslőrinc! Mesterségesintelligencia! Propaganda! Stb. Ezek tényleg semmit nem értenek az egészből, felelőtlenek és háborút akarnak.”