Bagoly mondja...

Batka Zoltán Népszava: „Sokatmondó, hogy Vitályos Eszter szóvivő asszony már kedd este azzal próbált terelni Takács Péter digitális harcos (és mellesleg eü-államtitkár) trágárkodó hőbörgéséről, hogy bedobta a hazugságot, miszerint a „Tisza elveszi az ingyenes orvosi ellátást a gyerekektől”. Ha pedig nem áll meg itt a botrány – van rá esély -, akkor lehet majd azt is kamuzni, hogy az ellenzék nyárson sütné meg a kisdedeket. Pedig lehet, hogy egyszerűbb lenne Takács urat messzire elkergetni az egészségügy közeléből – leszámítva természetesen azt, amikor őt kezelik. Már ha valamit lehet kezdeni a személyiségzavarral.”