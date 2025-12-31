Batka kezeletlen maradt: „hátrafelé nyilazás helyett visszafelé nyáladzik”

Batka Zoltán, Népszava: „Úgy gyűlölteti szektásaival a migránsokat, hogy soha ennyi idegen nem volt idehaza (az aksigyárak környékén kirobbant száj- és körömfájás sem Pakisztánból jött, hanem hungarikum); úgy uszít a melegek ellen, hogy megtízszerezte a Pride-résztvevők számát; úgy hazafi, hogy a trikolórból kiradírozta a pirosat és a zöldet; hátrafelé nyilazás helyett visszafelé nyáladzik; Putyin érdekében lejattolt egy halom magyargyűlölő állattal, kiszolgáltatva székelyt, felvidékit; Trumptól ezermilliárdokért vásárolt néhány dedikált sapkát; az igazság szimbóluma a laposföld-hívő zebratagadás, az MI-vel íratott ellenzéki program lett – hovatovább nyomtat magának egy műellenzéki frakciót, de előtte még a nép közé szórt csirkefarhátra valóval akarja bebizonyítani, hogy elaljasodásában él a Nemzet.”



