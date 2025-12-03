Bálint Botond, Origo: „Azért valahogy fel tudjuk hívni magunkra a figyelmet, például tisztelhetjük őket és kedvesek lehetünk hozzájuk, és remélhetjük, hogy ezzel a jobbik énjüket hozzuk elő. Ez a kormányaink dolga, a mi saját kormányunké, ugye mindenki érzi, hogy miért volna rossz ötlet például Ursulát, Manfredot, esetleg öngyilkossági szándék esetén Kaja Kallast küldeni tárgyalni Putyinhoz, abban a hitben, hogy a nevezett három hülyét jobban érdekli mondjuk a magyarok vagy a szlovákok sorsa, mint mondjuk Putyint. Nem gyakran van olyan a magyarok történetében, amióta az orosz birodalom és az amerikai létezik, hogy a két szuperhatalom vezetője nem feltétlenül akar ártani nekünk, hanem még hajlandó az érdekeinket is figyelembe venni. Becsüljük meg a szerencsénket.”



