Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Becsüljük meg a szerencsénket”

„Becsüljük meg a szerencsénket”

Bálint Botond
2025. 12. 03. 15:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bálint Botond, Origo: „Azért valahogy fel tudjuk hívni magunkra a figyelmet, például tisztelhetjük őket és kedvesek lehetünk hozzájuk, és remélhetjük, hogy ezzel a jobbik énjüket hozzuk elő. Ez a kormányaink dolga, a mi saját kormányunké, ugye mindenki érzi, hogy miért volna rossz ötlet például Ursulát, Manfredot, esetleg öngyilkossági szándék esetén Kaja Kallast küldeni tárgyalni Putyinhoz, abban a hitben, hogy a nevezett három hülyét jobban érdekli mondjuk a magyarok vagy a szlovákok sorsa, mint mondjuk Putyint. Nem gyakran van olyan a magyarok történetében, amióta az orosz birodalom és az amerikai létezik, hogy a két szuperhatalom vezetője nem feltétlenül akar ártani nekünk, hanem még hajlandó az érdekeinket is figyelembe venni. Becsüljük meg a szerencsénket.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Egy hír, két változat

Bayer Zsolt avatarja

Ugye nem kell magyaráznom, mennyire nem mindegy, hogy az ukránok a Barátság vezetéket támadják-e vagy egy orosz olajraktárat?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.