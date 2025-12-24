Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Boldog ünnepeket, ja, nem…

Boldog ünnepeket, ja, nem…

Hadházy Ákos
2025. 12. 24. 14:53
Hadházy Ákos, Facebook: „Ünnepi készülődős luxi 3000 eurós Saint Laurent tasival és ezer eurós Louis Vuitton dorkóval. Természetesen a hencegő gazdagság önmagában nem bűn, legfeljebb ciki. A bűn az, ha a pénzt a hatalom segítségével szerzik. (Szijjártóné csodavállalkozásáról pl. itt olvashat: https://444.hu/.../szijjarto-felesege-400-millios...). Persze a külügyminiszter akár aranycipőben is hesszelhetne, az is kisebb szégyen lenne annál, hogy a tömeggyilkos orosz diktátor leghűségesebb és legaktívabb ügynökeként dolgozik.”


 

