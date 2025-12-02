Budapest a Tisza vakfoltja

Nagy Attila Tibor Index : „Ha azonban az óellenzéki politikusok kedvéért a Tisza nem indulna el a budapesti választókerületek nagy részében, akkor máris számos egyéni választókerületi szavazattól elesne a Tisza. Ha a Tisza minél nagyobb győzelmet akar, akkor a fővárosi ellenzéki választókkal azt kell megértetnie: hiába szimpatikus számukra Hiller István, Szabó Tímea vagy más helyi politikusok, most nem személyeket, hanem a kormányváltás esélyét kell nézniük, és ennek megfelelően a Tisza sokszor még tapasztalatlan jelöltjeire kell voksolniuk.”