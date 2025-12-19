Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Csak a melegekre izgul a Mi Hazánk?”

Pottyondy Edina
2025. 12. 19. 14:36
Pottyondy Edina, Facebook: „Soha nem volt ilyen egyértelmű, hogy a magyar kormány orosz érdekeket szolgál. Akik a svéd közszolgálati tévé riportfilmjéből országos gyűlöletkampányt csináltak, és emiatt blokkolták Svédország NATO-csatlakozását, azok most puhábbak Ficóval, mint Kádár Ceaușescuval. A Mi Hazánk is beárazta magát. Revízió, Nagy-Magyarország, határon túli testvérek? Eddig még egy tüntetésre se futotta tőlük. De a pride-on ott voltak. Hahó, mihasznák! Fidesz- és oroszcsicskák vagytok! Vagy egyszerűen csak a melegeken kívül nem izgultok semmi másra?”

