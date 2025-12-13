Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Csak a szokásos: „ugyanolyan rohadt, kegyetlen és cinikus”

Lendvai Ildikó
2025. 12. 13. 14:41
Lendvai Ildikó, Népszava: „Hazug tehát az eljátszott műfelháborodás: nahát, ki gondolta! Miszlikbe kell aprítani, aki gyerekhez nyúl! Ugyan már. Dőlnek, csak dőlnek ránk a megrázó hírek, felvételek. Fekete napok az ország számára is. Gyűlik torkunkban a fullasztó, keserű íz. Amíg ezt a cikket kopogom, hátam mögött a Klubrádióban egy betelefonáló volt állami gondozott számol be, milyen szexuálisabúzus-sorozat érte. Nem, nem javítóintézetben (az is megengedhetetlen volna), hanem gyermekotthonban. Természetesen nem tudom ellenőrizni a szavait, de egyre több olyan hír érkezik, ami szétpukkasztja a hitvány védekezést: a javító intézetben nem ám ártatlan árvák, hanem bűnözők vannak, nehogy már sajnálni tessék őket! Ugyanolyan rohadt, kegyetlen és cinikus áldozathibáztatás, amit a megtámadott Ukrajna iránt jól begyakoroltak.”


 

