Csillagnak megkérgesedik a szíve.

Csillag István, Népszava: „A semlegesség és jogszerűség helyett a felfogásbéli különbségek élezése, a városias nyitott gondolkodással vagy a gyermekek érdekét szem előtt tartó gondoskodással szembeni demagógia, a macsó, sőt néha tahó kiszólások mind a civilizált, kulturált, európai viselkedés alapjait rombolják le, hosszú évekre. Úgy tűnik, az Orbán-rendszer viszonylag rövid idő alatt összeomlik, ám mire az Orbán-rendszer romjait közösen ellapátoljuk, megkérgesedik a tenyerünk és az emberséges viselkedéssel szemben a szívünk.”



