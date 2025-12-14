Lánczi Tamás, Facebook: „»Mi a hűség? Az a ritka erény, hogy nehéz, sorsdöntő pillanatokban, a veszély és üldöztetés pillanataiban, amikor sokan megfeledkeznek ideáljaikról és megtagadják azokat, rendületlenül kitartsunk amellett, amire felesküdtünk, legyen az bár ember vagy eszme. Sopron rendületlenül kitartott a nehéz pillanatokban hazája mellett, tanúságát adva a haza iránti hűségének, amelynek legnagyobbfokú, legnemesebb megnyilatkozását adta.« (Bethlen István) A Magyarországot feldaraboló trianoni békediktátum teljesen figyelmen kívül hagyta a korban sokat hangoztatott elvet, a népek önrendelkezési jogát. A magyarság csupán egyetlen esetben kapta meg a lehetőséget, hogy dönthessen hovatartozásáról. Az 1921. december 14-én Sopronban és környékén tartott népszavazáson Magyarországhoz való tartozásra voksolt az ott élők közel kétharmada. Dicsőség a leghűségesebb városnak, dicsőség Magyarországnak!”