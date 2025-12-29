„Egy nárcisztikus pszichopata”

Best of December (12.07.) Mandula Viktor Facebook: „Ez az, amire Magyar Péter habituálisan alkalmatlan, és az ellenzéki közeg még súlyosbította is a mentális állapotát, amikor másfél éven keresztül elhitették vele, hogy az ő seggéből világít a napsugár, és az ő NER-ből való kipenderítésével kezdődött a történelem. Magyar Péter ezekben a hetekben veszíti el a választást, és ezt csak önmagának és a végtelenül beteg közegének köszönheti.”