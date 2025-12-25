Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Együtt a sárban

Puzsér Róbert
2025. 12. 25. 6:59
Best of Augusztus (08.23.) Puzsér Róbert Facebook: „Más sikerének a látványa minket, magyarokat nem inspirál, hanem keserű epeként mar, ami erőt von el a közösségi együttműködésünktől, és mérgezi a társadalmi bizalmunkat. A szomszédunk új autót vett? Bizonyára lopta. A kollégánk előléptetést kapott? Bizonyára lefeküdt a főnökével. Az irigységünk hátterében az önbizalomhiányunk, a kudarckerülésünk és a bármilyen kockázattól való fóbiánk nemzeti sajátosságai állnak. Nehezebb és ijesztőbb volna nekünk, magyaroknak és magyarságnak megpróbálnunk kitalálni és felépíteni magunkat, mint sárba rántani a másik magyart. Így maradunk a sárban, de legalább együtt.”

