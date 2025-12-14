Ujhelyi István, Facebook: „Úgy kérem, hogy Orbán Viktort és Robert Ficót nem egy közös, stabil ideológiai alap köti össze – éppen ellenkezőleg: ennek a teljes hiánya. Az opportunizmus győzelme minden más felett. A »három szavazatért bármit« politikai elve. És pont ez az, ami összeköti mindkettejüket a moszkvai Kremllel is. Ideig óráig működik a dolog – legalábbis a kirakatban. Együtt hergelni az ukránok, a melegek, a bevándorlók ellen (na persze csak azok ellen, akiket nem ők maguk engednek be) – addig megy.”