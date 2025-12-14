Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Együtt hergelni az ukránok, a melegek, a bevándorlók ellen”

Ujhelyi István
2025. 12. 14. 14:47
Ujhelyi István, Facebook: „Úgy kérem, hogy Orbán Viktort és Robert Ficót nem egy közös, stabil ideológiai alap köti össze – éppen ellenkezőleg: ennek a teljes hiánya. Az opportunizmus győzelme minden más felett. A »három szavazatért bármit« politikai elve. És pont ez az, ami összeköti mindkettejüket a moszkvai Kremllel is. Ideig óráig működik a dolog – legalábbis a kirakatban. Együtt hergelni az ukránok, a melegek, a bevándorlók ellen (na persze csak azok ellen, akiket nem ők maguk engednek be) – addig megy.”

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Felhévizy Félix
idezojelekpuzsér róbert

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Váratlan helyzet állt elő.

