Hortay Olivér Facebook: „Meloni kiállása figyelemreméltó! Olaszország nélkül sem a befagyasztott orosz vagyon felhasználását, sem a Mercosur megállapodást nem lehetett volna megakasztani. Ezekben a kérdésekben az olasz vezető – minden gazdasági kitettségét félretéve – a józan tagállamok mellé állt, ráadásul a mérleg nyelveként. Épül a szuverenista blokk Európában és abban Meloninak meghatározó szerepe lesz.”