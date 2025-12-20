Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Épül a szuverenista blokk Európában”

Hortay Olivér
2025. 12. 20. 7:13
Hortay Olivér Facebook: „Meloni kiállása figyelemreméltó! Olaszország nélkül sem a befagyasztott orosz vagyon felhasználását, sem a Mercosur megállapodást nem lehetett volna megakasztani. Ezekben a kérdésekben az olasz vezető – minden gazdasági kitettségét félretéve – a józan tagállamok mellé állt, ráadásul a mérleg nyelveként. Épül a szuverenista blokk Európában és abban Meloninak meghatározó szerepe lesz.”

