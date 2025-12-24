Csizmadia László, Civilek.Info: „„Szívből köszönöm szellemi honvédőinknek, a haza patriótáinak és minden jó érzésű, igaz magyar embernek az idei rendezvényeinken való méltóságteljes és hazaszeretettől vezérelt részvételt! Zászlónk soha magasabban, üzenetünk továbbra is egyértelmű. A haza nem eladó! Kívánom, hogy ünnepeink legyenek békések, karácsonyunk áldott! Újévkor koccintsunk a sikereinkre és erősítsük egymásban a reményt, hogy az új esztendő elhozza végre a háború lezárását jelentő békét! Jó egészséget, bölcs tavaszi döntést kívánok mindannyiunknak!”