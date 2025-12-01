Erősödik a Fidesz, de nem bízhatja el magát!

Mráz Ágoston Sámuel Facebook : „Idehaza már a balliberális közvélemény-kutató intézetek is a Fidesz erősödését látják, akárcsak négy éve, megkezdték az adatok realitáshoz közelítését. A Nézőpont 47:40-arányú előnyt mért a héten a Fidesznek. A kormánypárt +7 százalékpontos vezetése mellett a hangulat javulása, Orbán Viktor népszerűségi előnye és az ukrajnai békekötés esélye is javítja a Fidesz győzelmi esélyeit. Ugyanakkor a választást még nem nyerte meg a kormánypárt, s a legnagyobb hiba, amit elkövethet, ha elbízza magát.”