Erről egy régi tv műsor jutott eszembe: Felkínálom!

Kunhalmi Ágnes Facebook: „Szerintem nagyon is számít, hogy kit választunk országgyűlési képviselőnek, ahogyan az is, hogy milyen vezetése van egy önkormányzatnak. Mi bebizonyítottuk, ha mindkét választott tisztségbe hasonlóan gondolkodó, egymást támogató politikusok kerülnek, akkor lehet a legnagyobb eséllyel elérni mindazt az embereket segítő jóléti politikát, amelyben hiszek és amit megígértem a választóknak! Már kétszer egyéniben megválasztott országgyűlési képviselőként engem a választókerületemben élők napi problémái érdekelnek, őket képviselem a Parlamentben.”



