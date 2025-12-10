Értelem vagy érzelem

Kötter Tamás Facebook: „Az erőszak minden formája borzalmas; az is amikor idős házaspárt vernek agyon a tanyájukon néhány ezer forintért; az is amikor emberek oktalan haragukban megsebesítik egymást vagy az egyik megöli a másikat; és az is ha egy javító -nevelő intézetben egy tanár erőszakhoz folyamodik. Ezek borzalmas bűncselekmények, amelyeknek megvan a következménye: nyomozás, vádemelés, ítélet. Ám azt is el kell ismerni, akárhogy is hergel a baloldal, hogy ez a procedúra nem lesz hatással sem a te, sem a családod életére, biztonságára, megélhetésére és vagyonára. Ami biztosan hatással lesz mindezekre, az az, hogy áprilisban milyen elképzelésekkel rendelkező kormányt választasz.”