Érzi már a melegséget Kovács néni, mert akkor tegye a kezét a kijelzőre

Tarjányi Péter Facebook: „A vezető születése valójában egy egészen prózai dolog: Ott “keletkezik”, ahol a felgyűlt “döntési nyomás” - társadalmi elégedetlenség, változási akarat, rossz döntések kiderülése - egy személyen át meg tudnak “jelenni”. Ez nem költészet. Ez fizika. Egy rendszer – társadalom, közösség, ország – keresi azt a pillanatot, ahol: • a kimondatlan dolgok kimondhatók, • a szétszórt feszültség értelmezést kap, • az emberek azt érzik: „ezt most valakinek helyettünk ki kell mondania”. Ezt hívom politikai energiafókusznak.”