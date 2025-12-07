„És a földön békesség a jóakaratú embereknek”

Dezse-Zelenka Dóra Facebook: „Hétvége, karácsonyi vásár, gyermek, család. Nekünk ezek az értékek, nálunk ez a VALÓSÁG. A mi valóságunk, amelyből néha megosztunk dolgokat - vélemény, fénykép, gondolatok formájában - a közösségi médiában is. Mi nem itt élünk, nem itt kampányolunk kizárólag, csupán használjuk azt, mint egy közvetítő eszközt. De mi a valóságban élünk és a mi valóságunk tele van csodálatos dolgokkal, amit egy nyomorult álprofil sem tud tőlünk elvenni a gonosz és gusztustalan kommentekkel. Ez az igazság és ezért képtelenek fölénk kerekedni azok, akik a virtualitás rabjaivá lettek és percenként csapják be önmagukat valami újabb virtuális hazugsággal. Rossz lehet nekik. Miközben nekünk itt van a hétvége, a karácsonyi vásár, a gyermekek és a család.”