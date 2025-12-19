Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Bálint Botond
2025. 12. 19. 14:36
Bálint Botond, Pesti Srácok : „Az EU éppen most dobott ki 90 milliárd eurót az ablakon, egy olyan háborúra, amelyet egyébként nem ellenőriz, nem vezet, csak nyakló nélkül támogat. Ugyanakkor világossá vált, hogy Közép-Európa három kis országa is elég erő arra, hogy fékezze az EU lefelé történő csúszását a birodalmi lejtőn. Csehország, Szlovákia és Magyarország a történelmi tapasztalataira hagyatkozik alapvetően, amikor ki akar maradni abból a háborúból, amelyet a 24 másik tagország kormányai látszólag oly hőn áhítanak. Ez azonban azt is jelenti, hogy az unió nem a régi békeprojekt felé kanyarodik vissza, hanem egyre inkább az őrült prekoncepcióinak a rabjává válik. Nagy győzelem ez Magyarország számára, már vannak szövetségeseink is, és itt a közelünkben. Ja, és még egy mondat a hülyék számára. Orbán Viktor és két társa azért nem vétózott, mert nem volt szükség rá, hiszen az önsorsrontó ostobaságot a többi 24 ország a saját kontójára csinálta.”

