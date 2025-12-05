Dúró Dóra Facebook: „A német szélsőbal dühkitörése annak szól, hogy az AfD már vezeti a német közvélemény-kutatásokat, és valós alternatívát kínál az országot tönkretevő politikai elittel szemben. A Mi Hazánk Mozgalom teljes szolidaritását fejezi ki a német hazafiak felé: támogatjuk az AfD törekvéseit, és kiállunk minden olyan nemzeti erő mellett, amelyet a rendszer megfélemlíteni, elhallgattatni vagy erőszakkal eltaposni próbál. A nemzeti mozgalmak közötti együttműködés Európa egyetlen esélye a globalista uralommal szemben!”



