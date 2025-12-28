Rendkívüli

Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet ikonja + galéria

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Ez a Tisza feladata most…

Ez a Tisza feladata most…

Dezse-Zelenka Dóra
2025. 12. 28. 15:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Best of november (11. 28.) Dezse-Zelenka Dóra, Origo: „Kedves még józanul gondolkozó, vesztenivalóval rendelkező magyarok! Magyar Péter nem akar nektek jót (se). Magyar Péter nem akar a ti kormányfőtök/vezető politikusotok lenni. Magyar Péter – mára világossá vált – egy önmaga gazdagodását elősegítő projekt része, amelyben magát kell eladnia, s amellyel olyan kezekbe adná az országot, akik képviselői 15 éve éhesen várják, hogy folytathassák azt a munkát, amelyet nagyjából az 1950-es évek körül elkezdtek. Egy nép büszkeségének földig rombolását, egy történelmében, elveiben és gazdaságában gazdag ország teljes és rendszerszintű kifosztását. Hogy magyarnak lenni egyenlő legyen a kilátástalansággal, hogy Magyarországon élni egyenlő legyen a putrival, a szégyennel, a szegénységgel és a nehézségekkel. Ez a Tisza feladata most.”


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.