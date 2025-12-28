Best of november (11. 28.) Dezse-Zelenka Dóra, Origo: „Kedves még józanul gondolkozó, vesztenivalóval rendelkező magyarok! Magyar Péter nem akar nektek jót (se). Magyar Péter nem akar a ti kormányfőtök/vezető politikusotok lenni. Magyar Péter – mára világossá vált – egy önmaga gazdagodását elősegítő projekt része, amelyben magát kell eladnia, s amellyel olyan kezekbe adná az országot, akik képviselői 15 éve éhesen várják, hogy folytathassák azt a munkát, amelyet nagyjából az 1950-es évek körül elkezdtek. Egy nép büszkeségének földig rombolását, egy történelmében, elveiben és gazdaságában gazdag ország teljes és rendszerszintű kifosztását. Hogy magyarnak lenni egyenlő legyen a kilátástalansággal, hogy Magyarországon élni egyenlő legyen a putrival, a szégyennel, a szegénységgel és a nehézségekkel. Ez a Tisza feladata most.”



