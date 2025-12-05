Ez az, ami reménytelenné teszi a jövőt

Fodor Gábor Facebook : „A Szőlő utcai ügy politikai oldala fiaskó a Demokratikus Koalíció részéről. Alaptalanul vádolták meg Semjén Zsoltot egy súlyos bűncselekménnyel. Hiába tűztek ki “vérdíjat”, azóta sem sikerült bizonyítékot bemutatniuk. Az egész történet viszont rávilágított arra:, hogy a gyermekvédelmi intézményrendszerben komoly anomáliák léteznek. De az a feltételezés, hogy Semjén Zsolt és Rogán Antal suttyomban, lesötétített autókban hordanak ki gyerekeket, egyszerűen rosszindulatú gyanúsítás és teljes abszurditás. Nem szabad eljutnunk oda, hogy mindenféle bizonyíték nélkül komolyan feltételezzük a politikai ellenfélről, hogy ilyesmire képes. Ez az eset is a magyar közélet aggasztó állapotát jelzi. Akármennyire is vitatkozom valakivel, reménytelenné teszi a jövőt, a kommunikációt az oldalak közt, ha a más véleményt képviselőt gyermekeket megrontó bűnözőnek gondolom, minden alap nélkül.”