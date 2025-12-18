Ez még a Mediántól is súlyos...

Kötter Tamás Facebook: „Ez már súlyos! Gondolom a pár hölgytagja végig péter magyarra gondol… vagy ilyesmi. Innentől kezdve ez Kafkai az egész, amit a hálózat leművel. Azért a rendszerváltás idején komolyabb feladatokat kaptak a szolgálatoktól a lapok ill. azok munkatársai: “segítsék a békés átmenetet megvalósulását”; most meg… á hagyjuk!”