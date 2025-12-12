Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ezt nem hagyhatjuk!”

„Ezt nem hagyhatjuk!”

Kötter Tamás
2025. 12. 12. 14:49
Kötter Tamás Facebook: „Az ukrán NATO tagság (még közelebb lopózom a rakétáimmal Oroszországhoz) után a orosz nemzeti vagyon egy részének lenyúlása újabb vörös vonal, amit az orosz állam nem fog, de nem is teheti meg, válasz nélkül hagyni . Az egyhangúlag negligálása a szövetség jogszerű (szerződésszerű) működését kezdi ki, szerződésszegés amely precedenst teremt. Mi következik ebből!? – Soha többé senki sem fog bízni az EU intézményeiben vagy a területén található/működő pénzügyi intézmények stabilitásában. – Orosz ellenreakció jön. A tagállamok közötti bizalom a szerződésszegés miatt csökken. Lehetséges eredmény: – Euróövezet összeomlása. – Európai háború, amit a térségünkben vívnak meg.” 


 

