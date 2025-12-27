Fegyőr megint abuzál

Best of október (10. 12,) Fekete-Győr András, Facebook: „Szabó Zsófi, ifjabb Schobert Norbi és a többi, Fidesz szekerét toló celeb: gondoltatok már arra, hogy a rendszer bukása után ez a szégyen örökre veletek marad?”
