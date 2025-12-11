Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Fruzsina rácsodálkozott Cuki bácsi nemzetközi cirkuszának furcsaságaira

Skrabski Fruzsina
2025. 12. 11. 6:46
Skrabski Fruzsina Facebook: „Azért ez milyen durva, hogy úgy kell feltennie a parlamenti felszólalását Dúró Dóranak, hogy a saját pártelnökét kiblörözi, különben őt is letiltja a facebook… Mennyire nem egyenlőek az esélyek a választáson, az egyik pártelnököt akkor is feldobja a facebook, ha nem kéred, a másiknak pedig a nevét se szabad leírni, egy fotón se lehet rajta!”

Faggyas Sándor
idezojelekOrbán Viktor

Ki tekeri le a háború lángját?

Faggyas Sándor avatarja

A világ még soha nem költött annyit fegyverekre, mint tavaly.

