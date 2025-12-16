Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Gábornak mindenről Peti jut az eszébe, a végén most is csak kibökte

Gábornak mindenről Peti jut az eszébe, a végén most is csak kibökte

Horn Gábor
2025. 12. 16. 6:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Horn Gábor Facebook: „Azért annyi eredménye mindenképpen van ennek a borzalmas Szőlő , utcai történetnek, hogy a szexuális ragadozók, a fertelmes erőszakolók talán meggondolják rémtetteik folytatását . Most már ‘csak’ a kormánynak, Orbánnak kellene lépni , ni nem a börtönök, hanem a megoldás irányába: személyi konzekvenciák, valódi felelősök, hozzáértő szakemberek , szakmai - nem rendőri- ellenőrzés es több , jóval több pénz a nehéz sorsú gyerekekre , akkor is ha megtévedt elkövetők . Kellene végre egy olyan kormány, amire ra tudjuk bízni - jó szívvel - ezeket a gyerekeket.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekorosz vagyon

A háború a probléma, nem Orbán Viktor

Bánó Attila avatarja

Uniós szakítópróba lesz a lefoglalt orosz vagyon sorsa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.