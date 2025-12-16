Gábornak mindenről Peti jut az eszébe, a végén most is csak kibökte

Horn Gábor Facebook: „Azért annyi eredménye mindenképpen van ennek a borzalmas Szőlő , utcai történetnek, hogy a szexuális ragadozók, a fertelmes erőszakolók talán meggondolják rémtetteik folytatását . Most már ‘csak’ a kormánynak, Orbánnak kellene lépni , ni nem a börtönök, hanem a megoldás irányába: személyi konzekvenciák, valódi felelősök, hozzáértő szakemberek , szakmai - nem rendőri- ellenőrzés es több , jóval több pénz a nehéz sorsú gyerekekre , akkor is ha megtévedt elkövetők . Kellene végre egy olyan kormány, amire ra tudjuk bízni - jó szívvel - ezeket a gyerekeket.”