Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Gelencsér és barátai levelet írtak, erre tuti odaadják a belgák a trezor kulcsát

Gelencsér és barátai levelet írtak, erre tuti odaadják a belgák a trezor kulcsát

Gelencsér Ferenc
2025. 12. 08. 15:01
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gelencsér Ferenc, Facebook: „Ezért világosan és egyenesen ki kell mondani, hogy a befagyasztott orosz vagyon helye nem Moszkvában van, hanem Kijevben. Ez nem bosszú. Ez a béke egyik eszköze. Ez egy kényszerítő erő és egy világos jelzés mindenki számára, aki a jövőben háborúval akarja megoldani a politikai konfliktusait. Az üzenet világos, ha megszeged a civilizációs szabályokat, a saját pénzeden fogjuk felépíteni azt, amit leromboltál. Ez a pénz életeket menthet, megerősítheti a szomszédunk védekezőképességét, elindíthatja az újjáépítést, és nem utolsósorban tehermentesítheti anyagilag az Európai Uniót. Ha Oroszország háborúzni akar, égesse el rá a saját pénzét – ne az uniós, az amerikai vagy az ukrán polgárokét.” 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKornis Mihály

A mindig sokkal jobban gyűlölők

Bayer Zsolt avatarja

Mi kell ahhoz, egészen pontosan fogalmazva MINEK kell lenni ahhoz, hogy valaki egy embertársa haláláért imádkozzon?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.