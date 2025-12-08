Gelencsér és barátai levelet írtak, erre tuti odaadják a belgák a trezor kulcsát

Gelencsér Ferenc, Facebook: „Ezért világosan és egyenesen ki kell mondani, hogy a befagyasztott orosz vagyon helye nem Moszkvában van, hanem Kijevben. Ez nem bosszú. Ez a béke egyik eszköze. Ez egy kényszerítő erő és egy világos jelzés mindenki számára, aki a jövőben háborúval akarja megoldani a politikai konfliktusait. Az üzenet világos, ha megszeged a civilizációs szabályokat, a saját pénzeden fogjuk felépíteni azt, amit leromboltál. Ez a pénz életeket menthet, megerősítheti a szomszédunk védekezőképességét, elindíthatja az újjáépítést, és nem utolsósorban tehermentesítheti anyagilag az Európai Uniót. Ha Oroszország háborúzni akar, égesse el rá a saját pénzét – ne az uniós, az amerikai vagy az ukrán polgárokét.”