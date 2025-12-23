Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Gondolkozzatok, a gyermekeitek jövője a tét!”

Szabó Gergő
2025. 12. 23. 6:38
Szabó Gergő Facebook : „Szegeden pedig kristálytisztán látszott, hogy vagy Orbán Viktor biztos alapokra fektetett eredményei és világos jövőbeli tervei mellett tesszük le a voksunkat, amely tökéletesen megmutatja a helyünket a világtérképen, vagy a zsebmessiás eszetlen ordibálását hallgatjuk, amely a biztos pusztulásba vezeti a magyarokat. Ne felejtse senki, hogy Magyar Péterék örök életet ígérő hagymázas ostobaságai csak elfedik a valóságot, amely a magyarok kizsigerelésére törekszik és odadobna bennünket a darálóba. Gondolkozzatok, a gyermekeitek jövője a tét!”


 

