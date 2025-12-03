Gratulálunk, sok távoli munkavégzést kívánunk!

Cseh Katalin Facebook: „Óriási megtiszteltetés, hogy a Global Equality Caucus Vezető Bizottságának tagjává választottak! A Global Equality Caucus parlamenti képviselők és más választott tisztségviselők nemzetközi hálózata. Célja, hogy világszerte fellépjen az LMBTQ emberek és közösségek elleni diszkriminációval szemben, kiállva az egyenlőség, a demokrácia és az emberi jogok mellett. Magyarországon túlságosan is jól ismerjük a hatalom jogkorlátozó törekvéseit, de az emberi méltóságért folytatott küzdelem nem állhat meg! A Global Equality Caucusben globális szinten is azért fogok dolgozni hogy a szabadság, a méltóság és az egyenlőség mindenkit megillessen!”