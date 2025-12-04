Gyenge kísérlet a „labda” kapufára tolására...

Török Gábor Facebook: „A Fidesznek természetesen jelentős erőforrása és komoly tapasztalata van ahhoz, hogy ezt az üzenetét is célba juttassa. Éppen ezért egyáltalán nem esélytelen, hogy végül sikerrel jár. Egyszerűen csak azt mondom, hogy a kampányelemzésnek majd érdemes lesz azzal foglalkoznia: ugyanilyen módon és ugyanekkorra munkával nem tudott volna a Fidesz más mondanivalót választani, akár olyat, amely inkább szól magáról, saját céljairól, vagy akár olyat, amely ennél hatékonyabban és hihetőbben találja el a politikai ellenfelet.”