Gyermekvédelem: nagyon könnyű ítélkezni.

Bálint Botond, PestiSrácok: „Kívülről lehetetlen pontosan megítélni a viszonyokat, de nagyon könnyű ítélkezni. Emlékezzünk arra, hogy az ellenzék annak idején mindent megtett azért, hogy a hatóságoknak ne legyen törvény adta joga vizsgálódni a gyermekvédelemben dolgozók körül is, felmérni például az életvitellel kapcsolatos kockázatokat. A jelenlegi ügy pedig azért indulhatott el, mert a törvények ennek lehetőségét megteremtették. Magyar Péter és Dobrev Klára (és elvbarátaik) most persze egészen elképesztő gátlástalansággal próbálnak meg, a gyerekek jogait a lehető leglazábban kezelve, politikai hasznot húzni a Szőlő utcai, egyébként bűncselekményeket elkövető fiatalkorúak számára fenntartott intézmény ügyéből. Két, a kommunista eredetű legfelső kasztba tartozó kiváltságos ember, akikről bizonyosan tudhatjuk, hogy a leghalványabb fogalma sincs a társadalom alsó öt százalékának sorsáról. Egyébként itt is jelzem, hogy a gyermekvédelmi rendszer önkéntesként örömmel lát minden gyermekek iránti szeretettel átitatott liberális megmondóembert, influenszert, értelmiségit. Mármint azokat ugye, akik hajlandók megkockáztatni egy esetleges átvilágítást, háttérvizsgálatot.”