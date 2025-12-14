„Gyomorforgató Magyar Péter aggódása”

Rákay Philip, Facebook: „Gyomorforgató, amikor éppen Magyar Péter aggódik – bepárásodott tekintettel – az állami intézményekben élő fiatalokért, az a Magyar Péter, aki korábban azzal zsarolta – kiskorú gyerekei füle hallatára – a volt feleségét, hogy ha el merészel válni tőle, akkor őt börtönbe, a közös gyerekeiket pedig intézetbe juttatja. Na, ennyit erről…”