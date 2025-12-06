Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ha a pályán valahol ott mozog Magyar Péter is”

„Ha a pályán valahol ott mozog Magyar Péter is”

Németh Péter
2025. 12. 06. 15:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németh Péter Népszava: „Értem én, hogyne érteném Takács Pétert, és értem Menczer Tamást, meg Kocsis Mátét, Pintér Sándort, aztán Lázár Jánost, de még Orbán Viktort is. Harc van, ütéseket kapunk és ütéseket adunk, itt vannak ezek az imperialisták, akarom mondani tiszások, a nyakunkon lihegnek, szörnyű a stílusuk, alpári a stílusuk és itt vagyunk mi, akik kizárólag a sportszerű küzdelemhez szoktunk hozzá, tizenöt éve simogatjuk az aktuális ellenzéket, nem bántottuk se Gyurcsányt, se Márki-Zayt, erre most jön ez a Magyar Péter, aki veri és lehallgatja a feleségét, az európai mentelmi joga mögé bújik el a felelősségre vonások elől… Szóval, ismétlem, értem én a fent megnevezett urakat: eljön az a pont, amikor már képtelenség úriemberként viselkedni. Eljön az a pont, amikor a beteg gyerek édesapjának zaklatása elviselhetetlenné válik, menjen a durva anyjába, tekerje meg, tör ki az egészségügyért felelős államtitkár, és az vesse rá az első követ, aki nem így tenne, ha a pályán valahol ott mozog Magyar Péter is.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTóta W. Árpád

Galandtóta

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának mai blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.