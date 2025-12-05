Ceglédi Zoltán Facebook: „Szegény Petschnig Mária Zitának abban TÖKRE igaza van, hogy „mindenképpen kell valamit csinálni, bárki nyer is: a választások után helyre kell állítani a fiskális fegyelmet” - csak ugye ez árt. Ha Magyar Péter egy kicsit is összetettebb elme lenne, már rég behívta volna őt is meg a férjét is, átbeszélni, hogy mit és hogyan mondjanak a gazdasági teendőkről úgy, hogy az igaz is legyen, de ne nehezítse meg a kampányt. Ehelyett újra és újra, ingerülten és nyilvánosan megtagadja őket, ezt az idős tudóspárt, akik pedig a legjobb szándékkal támogatják a Tiszát. Ki nem kényszerített hiba, könnyű lenne megelőzni.”