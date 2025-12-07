Ágoston László Facebook: „A kétharmad lenne az egyetlen opció, ami lehetőséget adna arra, hogy gyökerétől írtsák ki a rákot. Ha újra lehetne írni az alkotmányt. Teljesen jogos kérdés persze, hogy egy Magyar-diktatúra egy Orbán-diktatúra után vajon megoldást hozna-e? Vajon a Tisza az emberek oldalára állna-e teljhatalom birtokában? Vajon mennyire lenne más?. A választ nem tudjuk biztosan, de azt már tudjuk, hogy ha Orbán marad, biztosan nem lesz jobb. Akkor Magyarország Fehéroroszország lesz teljesen.”



