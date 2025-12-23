„Harc a gyűlölködés ellen”: magyar Ceaușescu, új Kádár...

Ágoston László Facebook: „Haragszol a székelyekre, mert nagyon sokan közülük lelkesen támogatják a magyar Ceaușescut? Lehet, hogy igazad van - de ettől még ők magyarok maradnak. Ugyanúgy, mint azok, akik Magyarországon gyűlnek össze tapsolni az új Kádárnak. Már megint nincsen nemzeti minimumunk. Még abban se tudunk megegyezni, ki tartozik a nemzethez. Azokról a milliókról nem is beszélve, akiknek az egész "magyarság" kérdést annyira lejáratták, hogy útlevelet cserélnének már csak hagyják őket békén ezzel az ostoba, barbár kivagyisággal. Gyüttmentezik az új betelepülőt a magukra büszkék egy olyan faluban, amit a térképen is csak alig jelölnek. Én itt, Angliában, azt tanultam meg, hogy románok, szlovákok, magyarok, lengyelek, szerbek és horvátok... a világ szemében mind ugyanazok vagyunk.”