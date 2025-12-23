Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Harc a gyűlölködés ellen”: magyar Ceaușescu, új Kádár...

„Harc a gyűlölködés ellen”: magyar Ceaușescu, új Kádár...

Ágoston László
2025. 12. 23. 6:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ágoston László Facebook: „Haragszol a székelyekre, mert nagyon sokan közülük lelkesen támogatják a magyar Ceaușescut? Lehet, hogy igazad van - de ettől még ők magyarok maradnak. Ugyanúgy, mint azok, akik Magyarországon gyűlnek össze tapsolni az új Kádárnak. Már megint nincsen nemzeti minimumunk. Még abban se tudunk megegyezni, ki tartozik a nemzethez. Azokról a milliókról nem is beszélve, akiknek az egész "magyarság" kérdést annyira lejáratták, hogy útlevelet cserélnének már csak hagyják őket békén ezzel az ostoba, barbár kivagyisággal. Gyüttmentezik az új betelepülőt a magukra büszkék egy olyan faluban, amit a térképen is csak alig jelölnek. Én itt, Angliában, azt tanultam meg, hogy románok, szlovákok, magyarok, lengyelek, szerbek és horvátok... a világ szemében mind ugyanazok vagyunk.” 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.