Havas páros lábbal szállt bele Lázár Jánosba

Havas Henrik
2025. 12. 25. 6:59
Best of Augusztus (08.16.)  Havas Henrik Facebook : „És akkor felállt Kubatov Gábor, hogy: ,,A jégkorong taktikáját kell alkalmazni! Egy igazi, kemény enforcerre van szükség!” Mivel az összes harcos értetlenül nézett maga elé, elmagyarázta, hogy minden valamire való hokicsapatban van egy büdösbunkó, aki ugyan nem technikás, de arra jó, hogy a kapitány helyett verekedjen. A technikás játékosokat tönkrevágja, ha korcsolyázni kezd. Igaz ugyan, hogy kiröhögik, de neki nem is a szórakoztatás a dolga, hanem az, hogy levezesse a feszültséget, és provokálja az ellenfelet. Az enforcerek meccs-statisztikája katasztrofális, de a kórházba küldött játékosok száma meggyőző. Kubatovot megtapsolták, és megszavazták, hogy Lázár legyen a Fidesz enforcere, és az is lett. (Ágnes utánanézett, szerinte a hokis szlengben használják ezekre a fickókra a goon fordulatot is, ami szerinte ostoba, vagy buta ember jelent. Megjegyeztem, hogy akkor minden stimmel Lázárt illetően.)”

