Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Hazudik a Telex és a 444, avagy rosszul öregedett Lattmann kijelentése 

Hazudik a Telex és a 444, avagy rosszul öregedett Lattmann kijelentése 

Apáti Bence
2025. 12. 09. 7:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Apáti Bence Facebook: „Lázad… meg dacos.. nagyon engedetlen ez az Orbán. Nyüszít a Telex, morog a 444, hogy Orbán nem akar migránsokat. Illetve újbeszélül; menekülteket. Akik persze a ló..sz..rt mama, dehogyis menekültek, egyszerű, fiatal, életerős honfoglalók, migránsok, de az ügynöksajtó érzékenyit. “Menekültek.” Miközben leírják, egészen biztosan könnybe lábadt szemmel fel is sóhajtanak. Menekülnek a pokolból, mi meg nem vagyunk velük szolidárisak. Szörnyű. Ez van srácok; itt nem lesznek MIGRÁNSOK. Bárhogy is zsarol és büntet minket Brüsszel.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkatonaszökevény

Üzenet a tiszásnak

Bayer Zsolt avatarja

Kis adalék a szeretetországot építő tiszások kecskeméti kiscsoportos foglalkozásáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.