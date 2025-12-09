Hazudik a Telex és a 444, avagy rosszul öregedett Lattmann kijelentése 

Apáti Bence Facebook: „Lázad… meg dacos.. nagyon engedetlen ez az Orbán. Nyüszít a Telex, morog a 444, hogy Orbán nem akar migránsokat. Illetve újbeszélül; menekülteket. Akik persze a ló..sz..rt mama, dehogyis menekültek, egyszerű, fiatal, életerős honfoglalók, migránsok, de az ügynöksajtó érzékenyit. “Menekültek.” Miközben leírják, egészen biztosan könnybe lábadt szemmel fel is sóhajtanak. Menekülnek a pokolból, mi meg nem vagyunk velük szolidárisak. Szörnyű. Ez van srácok; itt nem lesznek MIGRÁNSOK. Bárhogy is zsarol és büntet minket Brüsszel.”