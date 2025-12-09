Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Hazug, mint a Tisza-vezér egész politikai kalandorsága!”

„Hazug, mint a Tisza-vezér egész politikai kalandorsága!”

Máthé Zsuzsa
2025. 12. 09. 14:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Máthé Zsuzsa, Facebook: „Viszolyogtató Magyar Péter magamutogató akciója a 11 éves fiúval. Egyáltalán, mi az, hogy valaki magánál altat (!) egy lakásotthonból elszökött gyermeket, majd másnap egy politikai kampányeseményre ráncigálja?! Aztán kamerák előtt köt ki, ahol szépelegve sóhajtozik, körülötte két – magát felelős felnőttnek mondó – politikus, egy teljes stáb jelenlétében?! Értem, hogy gyerekekkel és kisállatokkal lehet a legtöbb lájkot gyűjteni, kristálytiszta, hogy emberek jóindulatának hamis felkorbácsolásával sok személyes kudarc és alkalmatlanság elfedhető, de ez az egész látvány-gyermekvédelem visszataszító, férges csokistul, nehéz sorsú gyerekekkel való videózgatásul ugyanúgy. Lehet és kell is segíteni, de biztos, hogy nem így. Ez ócska szemfényvesztés, és hazug, mint a Tisza-vezér egész politikai kalandorsága!”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.