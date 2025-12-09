Máthé Zsuzsa, Facebook: „Viszolyogtató Magyar Péter magamutogató akciója a 11 éves fiúval. Egyáltalán, mi az, hogy valaki magánál altat (!) egy lakásotthonból elszökött gyermeket, majd másnap egy politikai kampányeseményre ráncigálja?! Aztán kamerák előtt köt ki, ahol szépelegve sóhajtozik, körülötte két – magát felelős felnőttnek mondó – politikus, egy teljes stáb jelenlétében?! Értem, hogy gyerekekkel és kisállatokkal lehet a legtöbb lájkot gyűjteni, kristálytiszta, hogy emberek jóindulatának hamis felkorbácsolásával sok személyes kudarc és alkalmatlanság elfedhető, de ez az egész látvány-gyermekvédelem visszataszító, férges csokistul, nehéz sorsú gyerekekkel való videózgatásul ugyanúgy. Lehet és kell is segíteni, de biztos, hogy nem így. Ez ócska szemfényvesztés, és hazug, mint a Tisza-vezér egész politikai kalandorsága!”