Csizmadia Ervin Facebook: „De vissza a kiindulóponthoz: végül is miért növekszik a meg nem értés? Szerintem azért, mert minél egyértelműbben tör igazára egy (bármilyen) rendszer, annál inkább vét az ellen, hogy csekély helyet hagy az ellenében gondolkodóknak. Magától értetődőnek tekinti az igazát, de ezzel épp szándékaival ellenkező célt ér, mert megteremti a vele szemben ellenállók légióit. Nem vezetem le, hogy ennek az „szabálysértésnek” milyen nemzetközi és hazai példáit találjuk. A világ legjobb ideológiája is jól teszi, ha óvatosan bánik saját nagyszerűségével, és nem követeli meg, hogy mindenki hűségesküt tegyen neki. Hovatovább nem akar érteni senki senkit, és így akarunk egyensúlyozott politikát csinálni. Utópiának mondták régen az ilyet.”



