Vésey Kovács László Pesti Srácok: „Nemrég kitárgyaltuk, hogy a háttérhatalom által kitartott, közvetlenül jellemzően az amerikai külügy, illetve az EU különféle csecsbimbóiról pénzt szopogató, onnan élő médiamunkás, az nem újságíró, hanem ügynök. Nincs ezen mit szépíteni, hiszen idegen pénzt kap azért, hogy idegen érdekekért dolgozzon Magyarországon. Korszaka és esete válogatja, hogy milyen elbánásban részesülnek a kémek és idegen ügynökök Magyarországon vagy másutt, de abban azért bizonyára megegyezhetünk, hogy az ügynök ügynöknek nevezése nem egy durva retorzió. Valódi pimaszságot jelentene, ha az ügynök (aki mellesleg gátlástalanul propagandistáz mindenkit, aki nem kollégája a háttérhatalmi fizetési listán) még azt is elvárná, hogy ne ügynöközzük le. Sajnáljuk, de csak demokráciát fogadtunk, vakságot nem. Szóval idegen hatalom ügynökei vagytok, és ebben azelőtt is biztosak voltunk, hogy lebuktatok volna, de az elmúlt két évben többször le is buktatok vele. Nincs több kétség ebben.”