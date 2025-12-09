Igazán lehetne élesben is, ezt a várost ennél csak jobban lehetne vezetni

Karácsony Gergely Facebook: „Megkezdte működését a Fővárosi Diákközgyűlés, Budapest történetének egyik legfontosabb ifjúsági részvételi intézménye. Ez a Diákközgyűlés arról szól, hogy a budapesti fiatalok ne csak nézői, hanem alakítói legyenek annak a városnak, ahol élnek, tanulnak, dolgoznak, és ahol felnőtté válnak.”